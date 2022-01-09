Лукаку входит в сферу интересов «ПСЖ»

«ПСЖ» следит за ситуацией, в которой оказался нападающий Ромелу Лукаку в «Челси». Если бельгиец решит покинуть лондонский клуб, то французы готовы предложить ему контракт, сообщает Daily Mirror.

ПСЖ видит в Лукаку замену Килиану Мбаппе, который может перейти в «Реал» уже летом. «Челси» подписал Лукаку за 97,5 миллионов фунтов стерлингов, а парижане намерены предложить «синим» за трансфер игрока около 75,5 миллиона.

Ранее футболист пропустил матч с «Ливерпулем» (2:2). Он не был включен в заявку по решению главного тренера Томаса Тухеля после своего скандального интервью итальянской прессе. Бельгиец заявил, что он недоволен игрой «Челси» и методами Тухеля, а также сообщил о своем желании вернуться в «Интер». Тренер после игры заявил, что разберется в ситуации и отметил, что футболист может вернуться в состав команды.