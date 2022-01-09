«Челси» хочет отозвать Эмерсона из аренды в «Лионе»
«Челси» хочет вернуть защитника Эмерсона из аренды в «Лионе». На этом настаивает главный тренер «синих» Томас Тухель, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Первый запрос «Лион» отклонил, но «Челси» снова обратился в клуб и готов предложить компенсацию.
Лондонский клуб ищет замену Бену Чилуэллу, который выбыл до конца сезона из-за травмы связок колена.
В этом сезоне Эмерсон провел за «Лион» 15 матчей в лиге 1 и отметился 1 забитым голом.
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