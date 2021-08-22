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Лукаку назвал доминирующей свою игру в матче АПЛ с «Арсеналом»

21:30
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал результат матча 2-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:0). В этой встрече бельгийский форвард забил победный гол.

«Я очень рад победе, мы играли хорошо и доминировали. Могли забить больше, но можем продолжать и в том же духе.

Как бы я описал свою игру? Как доминирующую. Я стараюсь становиться лучше с каждым матчем. Мне предстоит еще много работы, но было приятно победить сегодня. В АПЛ высокая конкуренция.

Хочется работать на благо команды, забивать и создавать моменты. Я стремлюсь к этому. «Челси» — очень талантливая команда, выигравшая Лигу чемпионов. Она хочет расти и дальше, а я хочу, чтобы мы побеждали», — цитирует Лукаку BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Челси», набрав 6 очков в 2 матчах, делит лидерство в АПЛ с «Манчестер Сити». «Арсенал» потерпел второе поражение кряду на старте сезона.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57738375

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Александр Кравченко все материалы автора

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