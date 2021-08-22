«Арсенал» впервые в истории не набрал очков и не забил голов в первых двух турах сезона

«Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты занимает 19-ю строчку, не набрав ни одного очка. Более того, «канониры» пока не забили ни одного гола в сезоне.

Это новый антирекорд команды, которая проводит 118-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии.

This is the first time in Arsenal's history they've opened a league season with two defeats and zero goals scored after two matches...



This is their 118th campaign in England's top four tiers ? pic.twitter.com/IEZLPkJQsR — ESPN FC (@ESPNFC) August 22, 2021

В следующем туре «Челси» 28 августа в гостях встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с «Манчестер Сити».