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«Арсенал» впервые в истории не набрал очков и не забил голов в первых двух турах сезона

20:37
22 августа. «Арсенал» — «Челси» — 0:2. Фото ФК «Челси».
22 августа. «Арсенал» — «Челси» — 0:2. Фото ФК «Челси».
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«Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты занимает 19-ю строчку, не набрав ни одного очка. Более того, «канониры» пока не забили ни одного гола в сезоне.

Это новый антирекорд команды, которая проводит 118-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В следующем туре «Челси» 28 августа в гостях встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с «Манчестер Сити».

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Иван Шитик все материалы автора

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