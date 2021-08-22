«Арсенал» впервые в истории не набрал очков и не забил голов в первых двух турах сезона
20:37
«Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии.
Команда Микеля Артеты занимает 19-ю строчку, не набрав ни одного очка. Более того, «канониры» пока не забили ни одного гола в сезоне.
Это новый антирекорд команды, которая проводит 118-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии.
В следующем туре «Челси» 28 августа в гостях встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с «Манчестер Сити».
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