«Ливерпуль» в рекордный 9-й раз выиграл Кубок английской лиги

«Ливерпуль» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги.

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были игроки «Ливерпуля» — 11:10.

«Ливерпуль» впервые с 2012 года и в девятый раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги. По этому показателю клуб вышел на чистое первое место, опередив «Манчестер Сити», на счету которого восемь побед.