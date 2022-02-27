«Челси» и «Ливерпуль» реализовали 21 пенальти подряд в серии одиннадцатиметровых. Единственный паромах допустил голкипер Кепа

«Челси» и «Ливерпуль» реализовали 21 пенальти подряд в серии одиннадцатиметровых

«Челси» и «Ливерпуль» встретились в финальном матче Кубка английской лиги.

В основное время команды не смогли размочить счет на табло — 0:0. Два овертайма также завершились безголевой ничьей.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Ливерпуль» (11:10).

Футболисты реализовали 21 удар подряд. Последними пошли бить вратари. Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер оказался точен, а вот его коллега по амплуа Кепа Аррисабалага пробил мимо ворот.

Отметим, что испанец специально был выпущен на замену под серию пенальти.

Таким образом, «Ливерпуль» стал 9-кратным обладателем Кубка английской лиги.