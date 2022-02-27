Голкипер «Ливерпуля»: «Я даже представить не мог, что забью победный пенальти»

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер поделился эмоциями от победы в Кубке английской лиги.

«Это безумие. Я был близок к тому, чтобы отбить некоторые удары. Когда дело дошло до меня, то я даже представить не мог, что забью победный пенальти.

Да, наш гол отменили, как и их, так что я думаю, ничья — это в целом справедливый результат. Клопп сказал мне: «Молодец, что забил победный гол», — цитирует Келлехера Sky Sports.

Основное и дополнительное время матча с «Челси» завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были игроки «Ливерпуля» — 11:10. Последний удар в составе «Ливерпуля» реализовал вратарь Кивин Келлехер, единственный промах в серии допустил вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, который отправил мяч выше ворот.