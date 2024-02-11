«Арсенал» со счетом 6:0 разгромил «Вест Хэм» в АПЛ

«Арсенал» на выезде разгромил «Вест Хэм» в матче 24-го тура АПЛ — 6:0.

Дубль за лондонцев оформил Букайо Сака. Англичанин на 41-й минуте реализовал пенальти и забил с игры на 63-й. По разу отличились Вильям Салиба (32-я минута), Габриэль Магальяйнс (44-я), Леандро Троссар (45+2-я) и Деклан Райс (66-я).

«Арсенал» (52 очка) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (36) идет восьмым.