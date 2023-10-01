«Ливерпуль» сделал заявление по итогам матча с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» выпустил официальное заявление после матча 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

Мерсисайдцы доигрывали встречу вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты. Кроме того, арбитры отменили гол Луиса Диаса из-за офсайда, который позже был признан ошибочным.

«Ливерпуль» отмечает признание PGMOL (компания, отвечающая за судейство в Англии — прим.) своих ошибок прошлым вечером.

Мы полностью осознаем давление, под которым работают официальные лица матча, но это давление должно быть смягчено, а не усугублено существованием и внедрением системы ВАР.

Поэтому мы считаем неудовлетворительным, что не было предоставлено достаточного времени для принятия правильного решения и что не случилось последующего вмешательства в эпизод.

То, что подобные сбои уже были классифицированы как «существенная человеческая ошибка», также неприемлемо. Любые результаты должны быть установлены только путем проверки и с полной прозрачностью. Это жизненно важно для надежности принятия решений в будущем.

В ближайшее время мы изучим все доступные варианты, учитывая явную необходимость урегулирования ситуации», — сказано в заявлении клуба.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте.