Защитнику «МЮ» Мартинесу предстоит вторая операция в связи с травмой стопы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес перенесет вторую операцию в связи с травмой стопы, сообщает Daily Mail.

29 сентября пресс-служба манкунианцев объявила, что 25-летний аргентинец выбыл на долгий срок из-за рецидива травмы стопы, которую он получил в апреле этого года. По информации источника, теперь Мартинесу потребуется еще одна операция.

В текущем сезоне защитник провел 6 матчей за «МЮ», в которых отметился одной голевой передачей.