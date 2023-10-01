Защитнику «МЮ» Мартинесу предстоит вторая операция в связи с травмой стопы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес перенесет вторую операцию в связи с травмой стопы, сообщает Daily Mail.
29 сентября пресс-служба манкунианцев объявила, что 25-летний аргентинец выбыл на долгий срок из-за рецидива травмы стопы, которую он получил в апреле этого года. По информации источника, теперь Мартинесу потребуется еще одна операция.
В текущем сезоне защитник провел 6 матчей за «МЮ», в которых отметился одной голевой передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Нот. Форест
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
12
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
13
|Брентфорд
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
14
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
15
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|6
|1
|1
|4
|5-12
|4
|
18
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
19
|Бернли
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|6 : 1
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 4
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|1 : 2
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|0 : 1
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|2 : 0
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|2 : 1
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 1
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|1 : 1
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1
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