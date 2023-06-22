«Ливерпуль» считает трансфер Бареллы слишком дорогим

«Ливерпуль» больше не планирует покупать хавбека «Интера» Николо Бареллу, сообщает Liverpool Echo. Клуб считает игрока слишком дорогим.

«Ливерпуль» пока не делал официальных предложений по Барелле. Однако им активно интересуется «Ньюкасл». «Сороки» предложили 60 миллионов евро, но сразу получили отказ.

В прошедшем розыгрыше серии А 26-летний итальянец отметился 6 голами и 6 результативными передачами.