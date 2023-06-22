Кейта: «Клопп — очень хороший тренер и отличный человек»

Полузащитник «Вердера» Наби Кейта, перешедший в клуб на правах свободного агента из «Ливерпуля», высказался о своем бывшем тренере Юргене Клоппе.

«Клопп очень хороший тренер и отличный человек. Всякий раз, когда мне было тяжело, он заботился обо мне. Он постоянно говорил мне: «Ты сильный, никогда не сдавайся!» Это помогало мне. Несмотря на то, что в «Ливерпуле» мои дела пошли не очень хорошо из-за травм, я ему очень благодарен», — приводит слова Кейта Sport Bild.

В мае «Ливерпуль» объявил об уходе Кейта в качестве свободного агента. Он выступал за английский клуб с 2018 года.

В прошедшем сезоне Кейта провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.