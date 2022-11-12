Дубль Нуньеса принес победу «Ливерпулю» над «Саутгемптон»

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«Ливерпуль» победил на своем поле «Саутгемптон» в матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

Дубль оформил нападающий «Ливерпуль» Дарвин Нуньес. Еще один мяч забил форвард «красных» Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

«Саутгемптон», который только сменил главного тренера, располагается на 19-й строчке (12 очков).