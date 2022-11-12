«Манчестер Сити» в добавленное ко второму тайму время проиграл «Брентфорду»

«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Брентфордом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли игроки «Брентфорда», когда в первом тайме отличился нападающий Иван Тони.

Однако все тот же Тони на 8-й добавленной ко второму тайму минуте принес гостям сенсационную победу.

«Сити» имеет в активе 33 очка и отстает на два очка от лидирующего «Арсенала», но у лондонцев теперь есть матч в запасе.

«Брентфорд» идет на 10-м месте, набрав 19 очков.