«Ливерпуль» рассматривает кандидатуры Аморима и Нагельсманна на замену Клоппу

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуры Рубена Аморима и Юлиана Нагельсманна на пост нового главного тренера команды, утверждает Telegraph.

По данным источника, мерсисайдцы попытаются подписать одного из этих специалистов в случае, если не смогут договориться о контракте с бывшим полузащитником команды Хаби Алонсо, который на данный момент возглавляет «Байер».

Нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг», Юлиан Нагельсманн является главным тренером сборной Германии.