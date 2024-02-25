Эдерсон побил рекорд Джо Харта по сухим матчам за «Манчестер Сити» в АПЛ
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд клуба по числу матчей без пропущенных голов в АПЛ.
Игра 26-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (1:0) стала для бразильца 110-й, которую он провел на ноль в составе «горожан». Предыдущий рекорд принадлежал Джо Харту (109).
Эдерсон занимает 15-е место в истории АПЛ по числу матчей без пропущенных голов. Рекорд принадлежит экс-голкиперу «Челси» и «Арсенала» Петру Чеху (202).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|5
|3
|59-26
|59
|
3
|Арсенал
|26
|18
|4
|4
|62-23
|58
|
4
|Астон Вилла
|26
|16
|4
|6
|56-35
|52
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|26
|14
|2
|10
|36-36
|44
|
7
|Брайтон
|26
|10
|9
|7
|49-41
|39
|
8
|Вест Хэм
|26
|11
|6
|9
|40-46
|39
|
9
|Вулверхэмптон
|26
|11
|5
|10
|40-40
|38
|
10
|Ньюкасл
|26
|11
|4
|11
|54-45
|37
|
11
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
12
|Фулхэм
|26
|9
|5
|12
|36-42
|32
|
13
|Кр. Пэлас
|26
|7
|7
|12
|31-44
|28
|
14
|Борнмут
|25
|7
|7
|11
|33-47
|28
|
15
|Эвертон
|26
|8
|7
|11
|28-34
|25
|
16
|Брентфорд
|26
|7
|4
|15
|37-48
|25
|
17
|Нот. Форест
|26
|6
|6
|14
|34-48
|24
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|26
|3
|4
|19
|25-58
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|26
|3
|4
|19
|22-66
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.03
|18:00
|
Брентфорд – Челси
|- : -
|2.03
|18:00
|
Эвертон – Вест Хэм
|- : -
|2.03
|18:00
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|2.03
|18:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|2.03
|18:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|2.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|2.03
|20:30
|
Лутон Таун – Астон Вилла
|- : -
|3.03
|16:00
|
Бернли – Борнмут
|- : -
|3.03
|18:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|4.03
|23:00
|
Шеффилд Юн. – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|14
|П
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|23
|1
|7
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