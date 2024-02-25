Эдерсон побил рекорд Джо Харта по сухим матчам за «Манчестер Сити» в АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд клуба по числу матчей без пропущенных голов в АПЛ.

Игра 26-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (1:0) стала для бразильца 110-й, которую он провел на ноль в составе «горожан». Предыдущий рекорд принадлежал Джо Харту (109).

Эдерсон занимает 15-е место в истории АПЛ по числу матчей без пропущенных голов. Рекорд принадлежит экс-голкиперу «Челси» и «Арсенала» Петру Чеху (202).