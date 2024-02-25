Фердинанд — о победе «Арсенала» над «Ньюкаслом»: «Командный механизм отлажен и работает как часы»

Бывший защитник сборной Англии и эксперт BBC Рио Ферндинанд поделился впечатлениями от победы «Арсенала» в матче 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

«Они выглядят так, как будто команда действительно расстроена игрой в середине недели. Их прессинг и интенсивность были великолепными — они сразу же были в первых рядах. Главное — убедиться, что они не позволяют страху закрасться. Но на данный момент никаких признаков этого нет. «Арсенал» стал эффективной командой. Никто даже не спрашивает, где их «девятый» номер, а это значит, что командный механизм отлажен и работает как часы», — приводит слова Фердинанда BBC.

Команда Микеля Артеты одержала шестую победу в АПЛ подряд. «Арсенал» с 58 очками занимает третье место в таблице чемпионата Англии, отставая от «Манчестер Сити» (59) и «Ливерпуля» (60).

«Ньюкасл» с 37 очками — на 8-й строчке. Команда Эдди Хау проиграла впервые за пять матчей АПЛ (две победы и две ничьих).