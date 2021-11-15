Фердинанд рассказал о реакции Фергюсона, увидевшего Ван Нистелроя с футболкой «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал об инциденте в раздевалке, который произошел после матча с «Манчестер Сити» (1:3) в 2002 году.

«Мы проиграли «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Это было мое первое дерби. В раздевалке я осознал, насколько это важный матч. Мы зашли, и сэр Алекс Фергюсон закрыл дверь. Было тихо, но потом случился взрыв. Руд Ван Нистелрой зашел в раздевалку с футболкой «Ман Сити» в руке. Я помню, как Фергюсон набросился на него. Он был в бешенстве и просто уничтожал Руда словами, говорил: «Если я еще хоть раз увижу кого-то с футболкой «Сити», этот футболист больше за «Юнайтед» играть не будет». После этого я понял, что дерби — это все или ничего», — рассказал Фердинанд в своем подкасте.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы 13 раз выиграли чемпионат Англии и два раза Лигу чемпионов.