Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фердинанд рассказал о реакции Фергюсона, увидевшего Ван Нистелроя с футболкой «Манчестер Сити»

15:53
Теги:

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал об инциденте в раздевалке, который произошел после матча с «Манчестер Сити» (1:3) в 2002 году.

«Мы проиграли «Манчестер Сити» со счетом 1:3. Это было мое первое дерби. В раздевалке я осознал, насколько это важный матч. Мы зашли, и сэр Алекс Фергюсон закрыл дверь. Было тихо, но потом случился взрыв. Руд Ван Нистелрой зашел в раздевалку с футболкой «Ман Сити» в руке. Я помню, как Фергюсон набросился на него. Он был в бешенстве и просто уничтожал Руда словами, говорил: «Если я еще хоть раз увижу кого-то с футболкой «Сити», этот футболист больше за «Юнайтед» играть не будет». После этого я понял, что дерби — это все или ничего», — рассказал Фердинанд в своем подкасте.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы 13 раз выиграли чемпионат Англии и два раза Лигу чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCPAiS32go3-GwTO0kmlVX7g

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при подтвержденном диагнозе
0