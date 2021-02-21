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«Ливерпуль» подписал сына защитника Ягелки, который 12 лет играл за «Эвертон»

07:47
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«Ливерпуль» подписал молодежный контракт с 13-летним нападающим Заком Ягелкой, сообщает Daily Mail.

Футболист будет выступать за команду U-14.

Зак Ягелка является сыном защитника Фила Ягелки, который выступал за «Эвертон» с 2007 по 2019 год. Он провел за команду 385 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9279073/Son-former-Everton-favourite-Phil-Jagielka-signs-Merseyside-rivals-LIVERPOOL.html

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