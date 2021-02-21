«Ливерпуль» подписал сына защитника Ягелки, который 12 лет играл за «Эвертон»
«Ливерпуль» подписал молодежный контракт с 13-летним нападающим Заком Ягелкой, сообщает Daily Mail.
Футболист будет выступать за команду U-14.
Зак Ягелка является сыном защитника Фила Ягелки, который выступал за «Эвертон» с 2007 по 2019 год. Он провел за команду 385 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9279073/Son-former-Everton-favourite-Phil-Jagielka-signs-Merseyside-rivals-LIVERPOOL.html
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