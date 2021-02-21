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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча

18:00
«Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Сити». Фото AFP
«Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Сити». Фото AFP
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Сегодня, 21 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В рамках чемпионата Англии «канониры» не побеждали соперника с декабря 2015 года. Последние 7 игр в АПЛ между командами завершались победами «Сити».

Следить за матчем «Арсенал» — «Манчестер Сити» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Арсенал — Манчестер Сити

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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