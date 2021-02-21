«Арсенал» — «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча
Сегодня, 21 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В рамках чемпионата Англии «канониры» не побеждали соперника с декабря 2015 года. Последние 7 игр в АПЛ между командами завершались победами «Сити».
Следить за матчем «Арсенал» — «Манчестер Сити» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО Спорт.
Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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