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Вайналдум заявил, что «Ливерпуль» играл лучше «Эвертона»

06:14
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:2) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

«В эпизоде с первым голом мы пытались сохранить владение мячом вместо того, чтобы вынести его. В первые минуты нужно меньше рисковать, но «Эвертон» разрезал нашу оборону и забил. После этого у соперника был только один шанс. Мы были сильнее в этом матче», — цитирует Goal Вайналдума.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 очками в 25 матчах.

Ливерпуль — Эвертон

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