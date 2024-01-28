Фанаты «Ливерпуля» трогательно встретили Клоппа перед первым матчем после объявления об уходе

Болельщики «Ливерпуля» посвятили несколько перфомансов главному тренеру команды Юргену Клоппу перед матчем против «Норвича» в 1/16 финала Кубка Англии.

56-летний немец 26 января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Матч против «Норвича» стал первым после официального заявления тренера красных.

Фото Reuters

Фото Reuters

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.