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«Ливерпуль» намерен продать Кариуса

04:17
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Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Goal, тренерский штаб не заинтересован в сохранении 27-летнего немца в составе.

В сезоне-2020/21 Кариус выступает за «Унион» на правах аренды. Вратарь провел 5 матчей за берлинскую команду и пропустил 4 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

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