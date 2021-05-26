«Ливерпуль» намерен продать Кариуса
04:17
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщает Goal, тренерский штаб не заинтересован в сохранении 27-летнего немца в составе.
В сезоне-2020/21 Кариус выступает за «Унион» на правах аренды. Вратарь провел 5 матчей за берлинскую команду и пропустил 4 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
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