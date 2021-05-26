«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются форвардом «Кристал Пэлас» Заа

«Тоттенхэм» и «Эвертон» заинтересованы в нападающем «Кристал Пэлас» Вильфриде Заа, сообщает Goal.

По информации источника, 28-летний ивуариец может сменить команду в летнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера может составить около 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Заа провел 31 матч за «Кристал Пэлас», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40,5 миллиона фунтов.