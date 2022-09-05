«Ливерпуль» может выкупить Артура у «Ювентуса» за 37,5 миллиона евро

Стали известны подробности перехода полузащитника Артура из «Ювентуса» в «Ливерпуль», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб взял игрока в аренду на сезон. Следующим летом «красные» могут выкупить 26-летнего бразильца за 37,5 миллиона евро, причем опция выкупа не является обязательной.

«Ливерпуль» также договорился, что, если все же выкупит права на игрока, то сумма трансфера будет в равных частях разбита на два года.

Сам Артур также дал предварительно согласие подписать полноценный долгосрочный контракт с английским клубом.

Отметим, то футболист пока не дебютировал в составе нового клуба. Его контракт с «Юве» рассчитан до 2025 года.