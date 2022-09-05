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5 сентября, 16:37

«Челси» активизировал переговоры по новому контракту с Маунтом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» намерен подписать новый контракт с полузащитником Мейсоном Маунтом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны ведут переговоры уже несколько месяцев. Сейчас Маунт ждет финальное предложение от лондонского клуба.

23-летний хавбек является выпускником академии «Челси». Его нынешний контракт с клубом действует до 2024 года.

В составе команды он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Мейсон Маунт
ФК Челси
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2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
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 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
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 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
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10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
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Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
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Челси

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Калиду Кулибали

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