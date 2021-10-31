«Ливерпуль» может отпустить Кариуса из клуба бесплатно в январе
«Ливерпуль» может расстаться с вратарем Лорисом Кариусом в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.
По информации источника, мерсисайдцы планируют расторгнуть контракт с 28-летним немцем в январе, поскольку клуб не может продать футболиста, а он хочет получать игровую практику.
Кариус не принимал участия в официальных матчах «Ливерпуля» после финала Лиги чемпионов-2017/18 против «Реала» (1:3), в котором «Королевский клуб» забил два гола благодаря ошибкам вратаря. После этого немец выступал за «Бешикташ» и «Унион» на правах аренды. В минувшее летнее трансферное окно «Ливерпуль» не смог продать игрока или найти подходящий клуб для аренды.
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Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/liverpool-loris-karius-contract-transfer-25338318
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