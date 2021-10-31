Руководство «Тоттенхэма» недовольно работой Нуну Эшпириту Санту и может уволить тренера в ноябре
Руководство «Тоттенхэма» недовольно работой главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, два ближайших матча против «Витесса» в Лиге конференций (4 ноября, 23.00 мск) и против «Эвертона» в АПЛ (7 ноября, 17.00 мск) могут стать решающими для 47-летнего португальского специалиста. Сообщается, что в случае, если «шпоры» неудачно проведут этот отрезок, тренер будет уволен со своей должности.
#Tottenham are not satisfied with Nuno #EspiritoSanto's performances. The next games against Vitesse and Everton could become decisive for the portuguese coach.. If he loses again, he could be sacked by Levy and Paratici. #transfers #THFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) October 31, 2021
Нуну Эшпириту Санту возглавляет «Тоттенхэм» с лета 2021 года. Команда под руководством тренера потерпела 3 поражения в 4 последних матчах.
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