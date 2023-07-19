«Челси» бесплатно отпустит Обамеянга в «Марсель»
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Марсель», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 34-летний габонец подпишет трехлетний контракт с французским клубом. «Челси» бесплатно отдаст его «Марселю».
Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года. С того момента он провел за лондонцев 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Эвертон – Фулхэм
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