«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Ромы» Дзаньоло
«Рома» готова летом продать полузащитника Николо Дзаньоло. Итальянский клуб хочет получить за игрока 50- миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
На 22-летнего вингера сборной Италии претендуют английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».
Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах серии А, став автором 2 голов и 4 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
14
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
15
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|- : -
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|17.04
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7
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