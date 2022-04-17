«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Ромы» Дзаньоло

«Рома» готова летом продать полузащитника Николо Дзаньоло. Итальянский клуб хочет получить за игрока 50- миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

На 22-летнего вингера сборной Италии претендуют английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах серии А, став автором 2 голов и 4 голевых передач.