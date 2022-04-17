Иан Райт: «Без Роналду «МЮ» не был бы и близко к нынешнему месту в таблице АПЛ»

Иан Райт считает, что «МЮ» буз Роналду не был бы близко к нынешнему месту в АПЛ

Бывший форвард «Арсенала» Иан Райт оценил роль форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Если бы у «Манчестер Юнайтед» не было Роналду, то клуб и близко не занимал бы нынешнее место в таблице АПЛ, — цитирует Райта Daily Mail. — За это Роналду и платят. Он просто потрясающий».

Также бывший футболист высказался о победе команды Ральфа Рангника над «Норвичем» (3:2).

«Мы говорим о команде из нижней части таблицы, но даже она забила «Юнайтед» два гола. «Норвич» был способен и дальше бороться. Если «МЮ» сыграет так в матче с «Ливерпулем», то будет тотально разбит», — добавил Райт.

После 32 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого на счету 74 очка.