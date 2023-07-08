«Ливерпуль» и «Арсенал» отказались от идеи подписания полузащитника Лавиа

«Челси» получил преимущество в гонке за подписание полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа, утверждает The Mirror.

По данным источника, «Ливерпуль» и «Арсенал» сообщили «святым», что они не будут платить за 19-летнего футболиста 58 миллионов евро, которые просит клуб. Таким образом, «Челси» получил преимущество в борьбе за бельгийца.

В случае продажи игрока «Саутгемптон» должен будет заплатить процент от сделки «Манчестер Сити», у которого игрок был куплен прошлым летом.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.