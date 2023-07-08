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Сегодня, 08:44

«Ливерпуль» и «Арсенал» отказались от идеи подписания полузащитника Лавиа

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» получил преимущество в гонке за подписание полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа, утверждает The Mirror.

По данным источника, «Ливерпуль» и «Арсенал» сообщили «святым», что они не будут платить за 19-летнего футболиста 58 миллионов евро, которые просит клуб. Таким образом, «Челси» получил преимущество в борьбе за бельгийца.

В случае продажи игрока «Саутгемптон» должен будет заплатить процент от сделки «Манчестер Сити», у которого игрок был куплен прошлым летом.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Саутгемптон
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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