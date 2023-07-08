«Фулхэм» продлил контракт с Робинсоном. «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Милан» хотели заполучить игрока

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Энтони Робинсоном. 25-летний американец подписал соглашение до 2028 года.

Этим летом появилась информация об интересе к американскому защитнику со стороны «Марселя», «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Милана».

В сезоне-2022/23 Робинсон провел 38 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.