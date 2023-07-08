Деле Алли вернулся к тренировкам с «Эвертоном»

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли вернулся к тренировкам с командой, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 27-летний англичанин намерен бороться за место в составе «ирисок». Главный тренер команды Шон Дайч заявил, что игроку надо привести себя в форму.

Минувший сезон Алли провел в аренде у «Бешикташа». На его счету 15 матчей за турецкий клуб, в которых он забил три гола.