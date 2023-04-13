«Ливерпуль» готов расстаться с 13 игроками в летнее трансферное окно

«Ливерпуль» летом могут покинуть 13 игроков, сообщает Express.

По информации источника, клубу потребуется расстаться с большим количеством футболистов, чтобы запустить перестройку в летнее трансферное окно. Команду могут покинуть Куивин Келлехер, Адриан, Жоэль Матип, Джо Гомес, Костас Цимикас, Натаниэль Филлипс, Рис Уильямс, Сепп Ван де Берг, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Артур, выступающий за мерсисайдцев на правах аренды. Кроме того, ранее об уходе из состава «красных» объявил Роберто Фирмино.

После 29 матчей «Ливерпуль» с 44 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа вылетела из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала турнира «Реалу» (2:5; 0:1).