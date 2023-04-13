В «Челси» растет уверенность, что Маунт продлит контракт с командой

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт близок к тому, чтобы продлить контракт с лондонцами, утверждает 90min.

По информации источника, руководство «синих» считает, что полузащитник будет воодушевлен перспективой поработать под руководством одного из тренеров, которые могут возглавить «Челси» в следующем сезоне — Юлиана Нагельсманна, Луиса Энрике или Маурисио Почеттино. Сейчас команду тренирует Фрэнк Лэмпард, который подписал контракт до лета этого года.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего полузащитника претендует «Ливерпуль». В текущем сезоне Маунт провел 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.