«Ливерпуль» готов продать нападающего Ориги

«Ливерпуль» готов продать нападающего Дивока Ориги этим летом за сумму в 15-20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

Несмотря на то, что контракт Ориги истекает следующим летом, «Ливерпуль» не будет активно искать покупателя на бельгийского нападающего.

Минувший сезон не удался 26-летнему Ориги, который отметился только двумя появлениями в стартовом составе «красных» в рамках АПЛ.