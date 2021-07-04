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«Ливерпуль» готов продать нападающего Ориги

11:17
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«Ливерпуль» готов продать нападающего Дивока Ориги этим летом за сумму в 15-20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

Несмотря на то, что контракт Ориги истекает следующим летом, «Ливерпуль» не будет активно искать покупателя на бельгийского нападающего.

Минувший сезон не удался 26-летнему Ориги, который отметился только двумя появлениями в стартовом составе «красных» в рамках АПЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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