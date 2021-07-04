Фердинанд: «Санчо двигается так, словно на танцполе»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает о новичке английского клуба Джейдоне Санчо.

«МЮ» получил отличного игрока. Все мы наблюдаем за ним уже три года. Санчо двигается так, словно на танцполе. Он завораживает защитников. В нем сочетается уверенность и баланс, а это редкое сочетание. Санчо делает такие передачи и принимает такие решения, на которые обычно не способны игроки его возраста», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

1 июля гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что 21-летний англичанин стал игроком «МЮ». Сумма сделки составила 84 миллиона евро.