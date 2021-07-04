«Эвертон» готов поспорить с «Интером» за защитника ПСВ Дензела Дюмфриса
08:15
«Эвертон» вступил в гонку за защитника ПСВ Дензела Дюмфриса, сообщает в Teitter журналист Николо Скира.
Ранее издание De Telegraaf сообщило, что 25-летний голландец близок к переходу в «Интер». Стороны уже согласовали условия контракта.
ПСВ пока не делал официальных заявлений по поводу трансфера футболиста.
В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Контракт Дензела с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года.
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