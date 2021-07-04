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«Эвертон» готов поспорить с «Интером» за защитника ПСВ Дензела Дюмфриса

08:15
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«Эвертон» вступил в гонку за защитника ПСВ Дензела Дюмфриса, сообщает в Teitter журналист Николо Скира.

Ранее издание De Telegraaf сообщило, что 25-летний голландец близок к переходу в «Интер». Стороны уже согласовали условия контракта.

ПСВ пока не делал официальных заявлений по поводу трансфера футболиста.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Контракт Дензела с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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