«Эвертон» готов поспорить с «Интером» за защитника ПСВ Дензела Дюмфриса

«Эвертон» вступил в гонку за защитника ПСВ Дензела Дюмфриса, сообщает в Teitter журналист Николо Скира.

Ранее издание De Telegraaf сообщило, что 25-летний голландец близок к переходу в «Интер». Стороны уже согласовали условия контракта.

Not only #Inter, even #Everton have shown interest for the dutch right fullback Denzel #Dumfries, who could leave this summer. No official bids to #PSV yet. #transfers #EFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) July 3, 2021

ПСВ пока не делал официальных заявлений по поводу трансфера футболиста.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 результативных передач. Контракт Дензела с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года.