«Ливерпуль» встретится с «Бернли» в 24-м туре чемпионата Англии в субботу, 10 февраля. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Бернли» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Юргена Клоппа с 51 очком занимает 1-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Бернли набрал 13 баллов и располагается на 19-м месте.

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