Liverpool Echo: "Эвертон" провел переговоры с Дзагоевым

Представители "Эвертона" провели переговоры с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым, утверждает Liverpool Echo. По информации издания, 26-летний хавбек сборной России является приоритетной трансферной целью английского клуба этой зимой.
Ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор "ирисок" Стив Уолш посетили матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - ЦСКА для просмотра Дзагоева. Главный тренер ливерпульской команды Роналд Куман попросил Уолша подыскать креативных игроков для команды.
Сам Дзагоев в начале это недели открыто заявил в интервью, что хотел бы играть в премьер-лиге. Правда, источник утверждает, что "Эвертону" может навязать борьбу за армейского хавбека "Вест Хэм" Славена Билича, также ищущий пути усиления команды.
В 2012 году Дзагоевым активно интересовался "Тоттенхэм".
- Я был готов к переходу, - вспоминает сам Дзагоев. - Но ЦСКА не получил конкретного предложения. Мне нравится английская премьер-лига. Для меня было бы здорово играть в серьезном английском клубе. Интерес со стороны других клубов АПЛ? Я таких не помню.
Полузащитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, в текущем сезоне сыграл в 11 матчах и забил 1 гол. Сайт transfermarkt.de утверждает, что контракт Дзагоева с красно-синими рассчитан до 30 июня 2019 года, и его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Леонид Слуцкий: "Не удивлюсь, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне"
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
у Алана есть характер - а это самое важное в любом деле. Физика придет
15:37
Басист
П_о_в_а_р === ))) Погоди, ща ещё телеканал Rain подключится))
07:19
alexigot
ливерпуль и манчестер явно не Москва, а скорее Челябинск, но если надо клубу как-то стадион со всеми пирогами содержать, то видимо надо. В Лестере тоже не феномены играют.
00:10
Бубльгум
Алан в любом клубе Европы не затеряется. Это настоящий футболист, технарь, пахарь, талант! Удачи Алан!
19:32 11 декабря
П_о_в_а_р
Эхо Ливерпуля.)) поржал.)
17:46 11 декабря
YurovTheBest
опять паноктикум собрался желчь повыбрасывать. околоспортэкспрессовское сообщество самое отстойное. ни слова о спорте, одна блевотина.
17:43 11 декабря
lamberjack
продать, потом летом в аренду взять!)
17:15 11 декабря
футбол_2018
Да, видимо харьковская гнида идет ко дну!!!ослик подыхает!!
17:08 11 декабря
футбол_2018
С его то физикой его хватит на 15 мин!!!!Уж не позорился бы!!
17:06 11 декабря
rams
Я конечно извиняюсь,но такое из себя представляет Дзагоев..Это что за супер_пупер игрочина такой,а. Какая ему Англия? Он на тренировке (вдруг) сломается и будет сидеть на лавке...,потом выйдет,пока будет носом водить как и что,его опять сломают..и на лавку...В общем там и пропишется...Разве никто не заметил,за годы его "игры",что он ТОРМОЗ!!!! Эт у нас он был Дзагоевым,а там-извините...,просто баласт!!!
17:01 11 декабря
semenovd
Если Дзагоев выдержит физ. нагрузки АПЛ, то ради Бога. Эвертон - то, что надо. А для цска это выход - деньги команде нужны позарез
16:50 11 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Хотя Гинеру просто необходимо кого-нибудь продать и подороже. Ведь он почти банкрот.
16:03 11 декабря
Константин Срулевич Наумов
Продажа Дзагоева - последний шанс ЦСКА продержаться ещё чуть-чуть... С посещаемостью 10000 человек и без ЛЧ (а ЦСКА уже не попадёт в ЛЧ в ближайшие 15-20 лет) такую дорогую команду не вытянуть.
16:03 11 декабря
Птицuk
Брехня. Останется, кто ему там будет платить такие бабки?
16:02 11 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
После Аршавина, Павлюченко, Жиркова ни один вменяемый клуб в Англии не купит игрока россиянина. Тем более инвалида.
16:02 11 декабря
Platinum1991
Весной Алан Дзагоев может перебраться в АПЛ? А что? Двумя руками - ЗА! Пусть попробует свои силы в Европе! А мы посмотрим, поддержим и пожелаем Алану больших футбольных успехов в АПЛ!
15:54 11 декабря
DanikOm
Интересно, дают ли букмекерские конторы ставку на переход Дзагоева в 1.Эвертон, 2.в любую команду АПЛ, 3.в любую европейскую лигу. Какие бы коэффициенты на это были? Я бы поставил на то, что его в Англии не будет)
15:51 11 декабря
Frank666
Айртон, Жо немного поддерживал уровень, Олич отлично освоился зарубежом, Ярошик... Их меньшинство,но они есть
15:39 11 декабря
RobertH
Дело в том,что данный вброс является продолжением кампании по искусственному накачиванию личности этого игрока.Весь 2016 го прошел в интенсивных дискуссиях на эту тему,народу уже год закачивают тему о том,насколько незаменим Дзагоев,как для ЦСКА,так и для сборной.Ещё не приехала горе-сборная во Францию,а уже по всем подотчетным "хозяину" каналам нам вкачивали,что без Дзагоева сборная не сыграет.Ну и не сыграла,естественно.Но ежу понятно,что присутствие данного гражданина никоим образом не повлияло бы на деятельность полуживых миллионеров от футбола.Не было ни единого репортажа с матчей ЦСКА в котором отдельным курсивом не проходила бы тема влияния Дзагоева на данную игру,в зависимости,-играет Дзагоев или травмирован.Чаще всего он был,как раз,травмирован,что не мешало заочно создавать из него суперигрока.А люди читают статистику и не понимают,откуда игрок с такими показателями может рассматриваться,как топовый.И эта статья написана в продолжение этой темы.Видимо,это долгосрочный PR проект "хозяина" и он честно отрабатывается путем вот таких вот вбросов.Думают,что народ нифига не понимает в футболе,не смотрит АПЛ ни разу, и тупо верит,что Эвертону некуда девать бабла,как только подбирать игроков,просидевших с травмами во второразрядных по уровню Европейских внутренних чемпионатах....(обычно такой коммент удаляется).
15:37 11 декабря
Красно синий
Если в АПЛ,то зря. Алан,желаю удачи,но скорее это будет ошибка. Тупой футбол бей-беги тебе вряд ли подойдёт. Лучше типа Вильяреала или Фиорентины.
15:33 11 декабря
Мяч Чудо
Алан дурачок куда ты лезешь. До ЧМ сиди в ЦСКА, а там посмотрим. За 2 зайцами пого.............
15:30 11 декабря
DanikOm
Уровню АПЛ на мой взгляд соответствуют только Азмун и может Жулиано
15:22 11 декабря
сабзеро
Айртон Из конюшни кто-нить заиграл в Европе, включая иностранцев?)) Не могу вспомнить.)) __________________________________ Это проблемы ЦСКА или того клуба, куда перешел игрок? В ЦСКА они были лучшими, до Европы не дотягивали (за исключением Олича) из-за отсутствия конкуренции в нашем чемпионате. Поиграют со всякими днищами вроде тогдашнего Спартака, а перейдя в европейский клуб выходят против топ-команд. Ты лучше задай себе вопрос, у какой команды РФПЛ больше трансферов в ТОП-5 за последние годы. И тогда поймешь, в каком клубе игроки растут, а в каком деградируют.
15:13 11 декабря
сабзеро
Справедливый(Ставрополь) Утка,конечно. Какой еще Дзагоев-магоев в АПЛ? Он не то что в АПЛ,но и в Примере по скоростям не потянет. В Итальянской средней команде еще может быть...где то на замену,иногда в основе._______________________________________ Ну да, тебе, конечно, лучше знать чем скаутам Эвертона.
15:06 11 декабря
Айртон
Из конюшни кто-нить заиграл в Европе, включая иностранцев?)) Не могу вспомнить.))
15:03 11 декабря
PitersS
В нашем футболе нет сейчас футболистов интересных для АПЛ-такими разговорами набивают цену российскому футболу, опущенному до плинтуса. А на фоне Тоттенхема игроков ЦСКА можно было, только, пожалеть. 15 млн.-если, только, деревянных..
15:02 11 декабря
pojarniy
Пожелать Алану самого хорошего, но он вряд ли зацепится за основу. Рост мал, техника на 4 с минусом. Чувство гола 5 с плюсом. Но там нужно такуб работу на поле вести, не отдохнешь и не тсидишься. От 1 минуты до 90+10. Он не готов вести такую игру поверьте. Сами проанализируте. А прием каждого игрока , жесткость, и напорзащитников, без принятия авторитетов, все равны. это очень будет давить на Алана. Посмотрим, хотелось бы что бы заиграл, если получится.
14:55 11 декабря
Дистас
АПЛ - чёрная дыра для наших игроков. Хотелось бы пожелать удачи Алану. Но, честно говоря, шансов на основной состав или хотя бы регулярный выход на замену у него мало.
14:51 11 декабря
Artyom 63
Надо уезжать Алану. Один из последних шансов, если не последний.
14:32 11 декабря
Митяй Антибомж
Valerio80 Годик на банке посидит и проведёт мимо ЧМ. ************* Самое смешное, что не проедет )) Наши тренеры скажут: "Да, сидит на лавке, но где? В АПЛ!".
14:31 11 декабря