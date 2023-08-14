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Сегодня, 17:45

Лингард тренируется с «Вест Хэмом»

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Экс-полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард может перейти в «Вест Хэм», сообщил в Twitter журналист Дармеш Шет.

По информации источника, Лингард на данный момент тренируется с «Вест Хэмом», чтобы поддерживать свою физическую форму. Не исключена возможность краткосрочного контракта.

Сегодня появилась информация, что трансфер 30-летнего англичанина в «ЦСКА» вряд ли состоится.

В прошлом сезоне Лингард сыграл 20 матчей за «Ноттингем Форест», забив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Джесси Лингард
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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12.08 14:30
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 1 : 1
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 0 : 1
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Хулиан Альварес

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Манчестер Сити

 1
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