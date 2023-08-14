Лингард тренируется с «Вест Хэмом»

Экс-полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард может перейти в «Вест Хэм», сообщил в Twitter журналист Дармеш Шет.

По информации источника, Лингард на данный момент тренируется с «Вест Хэмом», чтобы поддерживать свою физическую форму. Не исключена возможность краткосрочного контракта.

Сегодня появилась информация, что трансфер 30-летнего англичанина в «ЦСКА» вряд ли состоится.

В прошлом сезоне Лингард сыграл 20 матчей за «Ноттингем Форест», забив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.