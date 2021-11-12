Линекер отреагировал на назначение Джеррарда главным тренером «Астон Виллы»
10:32
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал назначение Стивена Джеррарда на пост главного тренера «Астон Виллы».
«Очаровательное назначение, — написал Линекер в Twitter. — Он уже показал, что обладает огромным потенциалом как тренер. Желаю ему всего самого наилучшего».
Бирмингемский клуб объявил о назначении Джеррарда на пост главного тренера 11 ноября. После 11 туров чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
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