Линделеф: «У «Манчестер Юнайтед» сложный период, но нам удастся нормализовать ситуацию»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

«У «Манчестер Юнайтед» то взлеты, то падения, — приводит слова Линделефа Fotbollskanalen. — Мы выступали не так, как хотелось бы, результаты не лучшие. У «Манчестер Юнайтед» сложный период, но нам удастся нормализовать ситуацию».

По мнению защитника у «Манчестер Юнайтед» очень хорошая команда с талантливыми футболистами.

«Естественно, ожидалось, что «Манчестер Юнайтед» будет играть лучше. Но иногда в футболе бывает и такое. Иногда бывают черные полосы, мы играли не так, как хотели бы, и результаты тоже у нас не очень хорошие. Никто этому не рад, но только нам по силам все изменить. Поэтому все работают ради достижения лучших результатов».

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги чемпионов «красные дьяволы» с семью очками после четырех туров возглавляют группу F.