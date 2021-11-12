«Арсенал» интересуется полузащитником «Лейпцига» Адамсом

«Арсенал» интересуется полузащитником «Лейпцига» Тайлером Адамсом, сообщает Football.london со ссылкой на Bild.

По информации источника, «канониры» рассматривают возможность покупки 22-летнего американца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в контракте футболиста есть пункт об отступных в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Адамс провел 13 матчей за «Лейпциг» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.