«Арсенал» интересуется полузащитником «Лейпцига» Адамсом
10:48
«Арсенал» интересуется полузащитником «Лейпцига» Тайлером Адамсом, сообщает Football.london со ссылкой на Bild.
По информации источника, «канониры» рассматривают возможность покупки 22-летнего американца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в контракте футболиста есть пункт об отступных в размере 40 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Адамс провел 13 матчей за «Лейпциг» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.football.london/arsenal-fc/transfer-news/edu-arsenal-transfer-dusan-vlahovic-22125897
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