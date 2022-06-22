«Лидс» отклонил предложение «Арсенала» по нападающему Рафиньи

«Лидс» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу нападающего Рафинье.

По данным The Athletic, оружейники сделали предложение по бразильцу во вторник вечером, но оно не соответствовало требованиям «Лидса» и было отклонено.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пытается подписать Рафинью. Английский клуб требует за 25-летнего игрока 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.