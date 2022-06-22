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Сегодня, 13:46

«Лидс» отклонил предложение «Арсенала» по нападающему Рафиньи

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лидс» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу нападающего Рафинье.

По данным The Athletic, оружейники сделали предложение по бразильцу во вторник вечером, но оно не соответствовало требованиям «Лидса» и было отклонено.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пытается подписать Рафинью. Английский клуб требует за 25-летнего игрока 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

Источник: https://theathletic.com/news/leeds-reject-arsenals-offer-for-raphinha/YLP0z6rEIfM2/?source=twitteruk
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