Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе нападающего Садио Мане в «Баварию».

«Это большой момент. Нет смысла пытаться сделать вид, что это не так. Из «Ливерпуля» уходит один из величайших игроков в истории клуба, и мы должны признать, какое значение для нас он имел. Он точно занимает место среди великих. И, да, он уходит в тот момент, когда является одним из лучших игроков мира. Но мы не должны зацикливаться на том, что сейчас теряем, а вместо этого нужно отпраздновать то, что нам выпала честь иметь.

Голы, которые он забил, трофеи, которые он выиграл... Конечно, это легенда, но также и икона современного «Ливерпуля». Когда он вошел в эту дверь, то сразу сделал нас лучше. Если бы кто-то сказал нам в тот момент, какой вклад он внесет и чего добьется для этого клуба, я не уверен, что смог бы осознать это. По крайней мере не в таком масштабе. Садио сделал все это возможным.

Я полностью уважаю его решение, и я уверен, что наши болельщики тоже. Если вы любите «Ливерпуль», то должны любить Садио — это не подлежит обсуждению. Это возможно сделать, признав, что наше поражение — это выигрыш «Баварии». Мы желаем ему только успеха в каждом матче, но, конечно, не против нас. Его звезда продолжит восходить, у меня нет сомнений.

Помню, в прошлом сезоне меня попросили описать Садио тремя словами. Тогда я сказал, что это невозможно. Если бы я попытался это сделать, то мне потребовалось бы несколько попыток, потому что его можно так по-разному описать, используя три слова.

Игрок мирового уровня! Настоящая легенда клуба! Идеальная ролевая модель! Превосходный партнер по команде! Сострадательный, заботливый человек! Но три слова, которые сегодня кажутся самыми уместными, произнести сложнее всего: «Мы будем скучать!» — приводит слова Клоппа сайт «Ливерпуля».

22 июня «Бавария» объявила о подписании Мане. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В составе команды он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также сенегалец выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов-2018/19 и Суперкубок УЕФА (2019).