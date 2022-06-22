Червиченко о «Челси»: «Грановская администратором была. Думаю, их и так хватает в России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Марина Грановская покинула пост директора «Челси».

«Не следил ни за деятельностью Грановской, ни за «Челси». Так понимаю, там был другой английский специалист, которого из «Манчестера» взяли и он занимался спортивной работой. Мне кажется, Грановская чисто администратором была. Думаю, администраторов и так хватает в России. Не слышал про какие-то ее спортивные достижения. Вообще про нее мало слышал. Что ей делать дальше? Это вопрос Грановской и ее семьи», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее стало известно, что владелец «Челси» Тодд Боэли будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока лондонский клуб не найдет нового менеджера.

Марина Грановская работала в «Челси» с 2013 года.