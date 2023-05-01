«Лидс» может уволить Хави Грасию, который возглавляет команду с февраля
«Лидс» рассматривает возможность увольнения Хави Грасии с поста главного тренера, утверждает The Telegraph.
30 апреля «Лидс» в гостях уступил «Борнмуту» (1:4) в матче 34-го тура АПЛ. После этого команда с 30 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 1 очко.
Грасия возглавил «Лидс» в феврале этого года. Под его руководством «павлины» провели 12 матчей, в которых одержали 3 победы, 2 раза сыграли вничью и проиграли 7 встреч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
2
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25-50
|28
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|20
|1
|5
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