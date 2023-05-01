«Лидс» может уволить Хави Грасию, который возглавляет команду с февраля

«Лидс» рассматривает возможность увольнения Хави Грасии с поста главного тренера, утверждает The Telegraph.

30 апреля «Лидс» в гостях уступил «Борнмуту» (1:4) в матче 34-го тура АПЛ. После этого команда с 30 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет 1 очко.

Грасия возглавил «Лидс» в феврале этого года. Под его руководством «павлины» провели 12 матчей, в которых одержали 3 победы, 2 раза сыграли вничью и проиграли 7 встреч.