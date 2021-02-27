«Астон Вилла» с минимальным счетом победила «Лидс»
«Лидс» принимал «Астон Виллу» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Гости победили со счетом 1:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
«Лидс» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:1)
Гол: Эль-Гази, 5.
«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк (Алиоски, 53), Эйлинг, Клих, Бэмфорд, Элдер Кошта (Харрисон, 64), Робертс (Пабло Эрнандес, 71), Рафинья.
«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Макгинн, Накамба, Рэмси (Сансон, 79), Траоре, Эль-Гази (Трезеге, 88), Уоткинс.
Предупреждения: Таргетт, 61. Робертс, 61. Клих, 63. Эль-Мохамади, 80. Пабло Эрнандес, 84.
Судья: Бэнкес (Англия).
27 февраля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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