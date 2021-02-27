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«Астон Вилла» с минимальным счетом победила «Лидс»

22:25
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«Лидс» принимал «Астон Виллу» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Гости победили со счетом 1:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Лидс» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:1)

Гол: Эль-Гази, 5.

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк (Алиоски, 53), Эйлинг, Клих, Бэмфорд, Элдер Кошта (Харрисон, 64), Робертс (Пабло Эрнандес, 71), Рафинья.

«Астон Вилла»: Мартинес, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Макгинн, Накамба, Рэмси (Сансон, 79), Траоре, Эль-Гази (Трезеге, 88), Уоткинс.

Предупреждения: Таргетт, 61. Робертс, 61. Клих, 63. Эль-Мохамади, 80. Пабло Эрнандес, 84.

Судья: Бэнкес (Англия).

27 февраля. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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